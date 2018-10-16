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Дмитрий Офицеров-Бельский
© Фото: ВКонтакте \ Дмитрий Офицеров-Бельский

Офицеров-Бельский о новых санкциях ЕС за химоружие: столкнемся с произволом

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Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik прокомментировал решение глав МИД стран Евросоюза по санкциям за распространение и применение химоружия.

Главы МИД стран Евросоюза одобрили новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия, сообщила пресс-служба Совета ЕС. 

Ограничения будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, гражданам и организациям в Евросоюзе запретят предоставлять средства перечисленным лицам.

"Следует обратить внимание, что инициаторами создания нового механизма санкций за применение химоружия является прежде всего Великобритания, а позицию поддержали многие восточно-европейские страны. В данном случае велика была и роль Франции, потому что Франция намерена стать державой номер один. Если говорить о последствиях, то этот механизм станет альтернативой уже существующему механизму, который действует в рамках ООН и организации по защите от химического оружия. И это является большой проблемой, потому что если рассмотрение в рамках ООН любого рода фактов применения или подозрений относительно применения химоружия должно иметь какую-то доказательную базу, то в данном случае это даже не предполагается. То есть, по сути дела, санкции предполагается вводить в отношении юридических или физических лиц, которые так или иначе связаны с применением химоружия, без какого либо масштабного обсуждения. Поэтому в этом механизме никаких разговоров о доказательной базе и о критериях доказательности в принципе нет. То есть мы можем столкнуться с произволом такого рода санкций", — отметил Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik

 Власти Евросоюза заявляли, что новые меры будут приняты "в рамках выработки действий в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери". Ранее механизм был согласован на уровне постпредов стран ЕС.

 


Теги:
химатаки, химоружие, Сирия, Россия


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