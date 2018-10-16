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Сомасундарам Субраманиан
© Фото: Сетевое издание "74.ру"

Субраманиан: уровнем онкологов Абхазии можно удивить и Москву

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Директор евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан в интервью Sputnik Абхазия отметил высокий уровень профессионализма абхазских врачей-онкологов.

"Здесь есть врачи. Я имел уникальную возможность с ними не просто общаться, а совместно консультировать, участвовать в консилиуме и оперировать вместе. Здесь есть врачи высочайшего уровня, что я даже не могу понять, что их держит здесь при скромных зарплатах", — сказал Доктор Сома. 

"Неделя ранней диагностики рака", организованная при поддержке Евразийской Федерации онкологов (ЕАФО), Евразийского противоракового  фонда  (EACF), Научно-образовательного центра "Евразийская онкологическая программа ЕАФО", Национального онкологического центра Абхазии, Абхазского общественного фонда "Амшра" и Минздрава Абхазии проходит в Сухуме с 15 по 19 октября. 

Прием пациентов ведут врачи-онкологи из России. 

Прием пациентов в рамках онкологической акции проводится по предварительной записи. 


Теги:
онкология, Абхазия


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