Субраманиан: уровнем онкологов Абхазии можно удивить и Москву

"Здесь есть врачи. Я имел уникальную возможность с ними не просто общаться, а совместно консультировать, участвовать в консилиуме и оперировать вместе. Здесь есть врачи высочайшего уровня, что я даже не могу понять, что их держит здесь при скромных зарплатах", — сказал Доктор Сома.

"Неделя ранней диагностики рака", организованная при поддержке Евразийской Федерации онкологов (ЕАФО), Евразийского противоракового фонда (EACF), Научно-образовательного центра "Евразийская онкологическая программа ЕАФО", Национального онкологического центра Абхазии, Абхазского общественного фонда "Амшра" и Минздрава Абхазии проходит в Сухуме с 15 по 19 октября.

Прием пациентов ведут врачи-онкологи из России.

Прием пациентов в рамках онкологической акции проводится по предварительной записи.



