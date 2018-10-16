Хевелев рассказал, почему решил помочь детям Абхазии

"Меня многие спрашивают: "Почему дети Абхазии? Почему такой выбор?" Во-первых, у детей нет национальности, и особенно уязвимы дети, которые очень тяжело болеют. Я хотел привлечь внимание внутри республики на эту проблему. Безусловно, есть люди с разными достатком, и есть, конечно, проблема помощи деткам, которые очень нуждаются. Я хотел ее открыть, раскрыть и показать, что это очень важно. Когда мне было 11 лет, я узнал об онкоболезни своей матери, тогда мне помог Всероссийский детский фонд и продуктами, и одеждой, и купили мне пианино. Это была серьезная помощь. Вспоминая себя, понимаю, насколько важно нам взрослым помогать деткам, которые не могут себе помочь", — рассказал Хевелев в интервью радио Sputnik Абхазия.

Благотворительный концерт известного российского композитора и пианиста Алексея Хевелева "Сила музыки" прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. Все собранные средства были направлены на лечение подопечной КБФ "Ашана" Тамары Тарба.