Волков о разрыве РПЦ с Константинополем: это последний шаг с канонической точки зрения

После решения Священного синода верующие РПЦ не должны молиться в храмах Константинопольской патриархии. Об этом напомнил секретарь ОВЦС Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. "Под запретом" оказались все действующие храмы Стамбула и один в Анталье, ряд церквей в Греции, в том числе на островах Крит, Додеканес, Родос, а также церкви Афона. За молитву в «запретных» храмах священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди. Напомним, Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем из-за Украины. При этом синод РПЦ выразил надежду на то, что Константинополь изменит отношение к выдаче автокефалии Украинской церкви.

"Это означает то, что Русская Православная церковь с глубочайшим сожалением и болью констатирует, что Константинопольский патриархат принял в общение раскольников. Мы констатируем, что Константинопольский патриархат не просто совершил какие-то односторонние действия вторжения на территорию РПЦ или создания параллельных структур, он вступил в общение с раскольниками, перечеркнув канонические решения Архиерейского собора Русской Православной церкви. Это вступление в общение с раскольниками и вынудило принять Священному синоду РПЦ решение о том, что в дальнейшем для всех членов РПЦ делается невозможным продолжение евхаристического общения с иерархами, духовенствами Константинопольской церкви отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений. Для всех священнослужителей Русской церкви невозможно сослужение со священнослужителями Константинополькой церкви, а для григориан участие в таинствах, совершаемых в ее храмах. Это уже последний шаг с точки зрения канонической, шаг, который делает невозможным главное – богослужебное общение между членами одной и другой поместных церквей", — рассказал Волков в эфире радио Sputnik.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков также отметил, что во всем мире не так много церквей и храмов Константинопольского патриархата и это создаст ряд проблем для паствы РПЦ в первую очередь в Западной Европе, но во всем остальном христианском мире никаких сложностей нет

На прошлой неделе Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии украинской церкви. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры – Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) – Макария и их последователей в церковных правах и сане, а их паству – "восстановить к общению с церковью".

Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Константинополя легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире.