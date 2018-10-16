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Мария Захарова
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Захарова о биолабораториях США на границе с Россией: плацдарм для экспериментов

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Постсоветское пространство стало площадкой для экспериментов людей, которые никогда не принадлежали к этому миру, заявила директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе видеомоста Sputnik.

"За последние 25 лет постсоветское пространство стало во многом плацдармом для экспериментов различных людей, которые никогда не принадлежали к нашему общему пространству, нашему общему миру на том или ином историческом отрезке. Мы прекрасно понимаем, что это за лаборатории и кто за ними стоит, а стоят за ними Соединенные Штаты. Эти люди позволяют себе заниматься вещами, которыми у себя в стране вряд ли бы в каком-то штате они так же спокойно ими занимались бы, как они это делают на постсоветском пространстве, речь идет не только о Грузии. Давайте объединим наши потенциальные возможности, общественность, журналистов, СМИ и займемся этой темой во взаимоуважительном ключе. Ради блага нас самих и наших детей. Раньше был термин общественный контроль, почему бы не возобновить его. Потому что это вопрос нашего с вами здоровья", — заявила Захарова.

Теги:
лаборатории, оружие массового уничтожения, Мария Захарова, Грузия, Россия


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