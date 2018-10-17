Ардзинба рассказала, как абазины пытаются сохранить свой язык и культуру

"Один из основных вопросов — это сохранение и развитие абазинского языка. Абазин в России до 40 000, в самой Карачаево-Черкесии их около 35000. Они относятся к малочисленным народам России, и согласно федеральным законом их культура должна охраняться на государственном уровне. Сейчас с этим сложно, потому что в перечень малочисленных народов абазины вошли, но есть и были юридические препоны, чтобы закон в их отношении работал, в частности, не определены традиционные виды деятельности. Это важно, чтобы им дали льготы. Они за это борются. Что касается языка, то родной язык в школе выбирают родители, поэтому родители могут выбрать русский, чтобы не усложнять детям учебу, а это грозит серьезными последствиями для сохранения абазинского языка. Абазинские общественные организации в Карачаево-Черкесии общаются с родителями, разъясняют им, слышат, что им отвечают, и разрабатывают программы, которые устраивали бы и родителей, и детей, и руководство школ", — рассказала Ардзинба в беседе на радио Sputnik Абхазия.