Соломко: нельзя увеличивать количество торговых объектов на Рице

"Рицинский парк посещает много народу. Около ста человек работает в администрации парка, которые следят за поддержанием чистоты и порядка. Это не так просто. Мы ежегодно в начале сезона выезжаем туда осматривать, проверять, в каком состоянии объекты. НЕ хотелось бы, чтобы увеличивалось количество торговых объектов там. Это не только мое личное мнение, но и всех ученых, экологов. При том порядке, который существует сейчас, парк пока выдерживает наплыв туристов", — рассказал Соломко в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.
Подробности слушайте в подкасте.
17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника был создан Рицинский национальный реликтовый парк.