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Мурман Соломко
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соломко: нельзя увеличивать количество торговых объектов на Рице

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О том, как удается сохранять экологию Рицинского реликтового национального парка, в эфире радио Sputnik рассказал зампредседателя Госкомитета по экологии и охране природы республики Мурман Соломко.

"Рицинский парк посещает много народу. Около ста человек работает в администрации парка, которые следят за поддержанием чистоты и порядка. Это не так просто. Мы ежегодно в начале сезона выезжаем туда осматривать, проверять, в каком состоянии объекты. НЕ хотелось бы, чтобы увеличивалось количество торговых объектов там. Это не только мое личное мнение, но и всех ученых, экологов. При том порядке, который существует сейчас, парк пока выдерживает наплыв туристов", — рассказал Соломко в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 

 Подробности слушайте в подкасте. 

17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника был создан Рицинский национальный реликтовый парк. 

 

Теги:
экология, Мурман Соломко, Абхазия


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