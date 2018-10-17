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Аркадий Джинджия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джинджия о взаимодействии с Россельхознадзором: мраморный клоп нас сблизил

Радио
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О том, как было принято решение о снятии ограничений Россельхознадзора на вывоз цитрусовых и другой растительной продукции из Абхазии в Россию, в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал начальник государственной карантинной службы Аркадий Джинджия.

"У нас постоянная связь с Россельхознадзором. Уже с сентября мы начали писать письма о том, что провели обработки и все необходимые проверки на территории Абхазии. Мы стали связываться с руководством Россельхознадзора напрямую, все-таки мраморный клоп нас сблизил. Мы можем уже по любым вопросам связываться с ними. Буквально сегодня завершились переговоры и пришли к решению, что все грузы, в том числе в ручной клади и багаже, беспрепятственно будут проходить через границу в том случае, если будет выдан соответствующий сертификат", — сказал Джинджия в беседе на радио Sputnik Абхазия.

Теги:
карантин, клоп


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