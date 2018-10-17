Тищенко об инновациях в образовании: нельзя жалеть средства на их развитие

"Весь мир в этом направлении развивается активно и как раз отставание в этой сфере является пагубным не только для русского языка, но и для новой русской науки, для литературы. Поэтому развитие должно быть максимально продуктивным, максимально идти в ногу со временем и на это не должны жалеть средства. В этом развивается мир, он сейчас весь в интернете. Если в этой области мы отстанем, то уже никогда не догоним", — сказал Тищенко.

Двухдневные семинары по продвижению российских литературных изданий и ресурсов по русскому языку, литературе, культуре и истории России открылись в Национальной библиотеке Абхазии в среду 17 октября.

Мероприятие проводит представительство Россотрудничества в Абхазии. В течение двух дней лекторы из России читают студентам, преподавателям и работникам библиотек, как использовать интернет ресурсы в процессе обучения и как создавать свою электронную библиотеку.

В первый день лекции читал эксперт ООО "Экспертиза", кандидат экономических наук Дмитрий Тищенко.



