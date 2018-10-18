Арифа Капба о Смецком: жил с размахом, но для других

"Эта роль неоценима. Смецкой большую часть своей деятельности развернул именно в Гулрыпше. Он построил два пансионата на свои личные деньги. Он был большим меценатом в здравоохранении, в обустройстве парков, он также известен как винодел, интересовался виноградом и несколько сортов винограда завез в Абхазию. Он жил с большим размахом, но жил не для себя. Он умел это делать для других. Это пример для сегодняшних людей, которые имеют состояние. Смецкой делал все это даже не для своей родины. Он делал это ни в России, ни в Костроме, а просто, видя красоту этого места и понимая, какой здесь потенциал", — рассказал Арифа Капба.

18 октября 1852 года родился Николай Николаевич Смецкой. Кандидат права и ботаник-любитель Николай Николаевич Смецкой приехал в Сухум в 1889 году из-за легочной болезни жены. По рекомендации врачей они остались жить в Абхазии. Николай Николаевич заботился не только о здоровье супруги. Обеспокоенный повсеместным распространением чахотки в России, он задался целью сделать Черноморское побережье Кавказа здравницей и дать людям возможность лечиться в благоприятном климате.



