Джабаров об инциденте в Керчи: возможно, были сообщники

Инцидент в Керчи требует комплексного подхода, а не только пересмотра возраста для выдачи разрешений на охотничье оружие, считает депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов.

Ранее глава Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена предложил подумать о повышении возрастной планки с 18 до 21 года для выдачи разрешений на охотничье оружие, а также усилить ответственность медиков, выдающих справки, необходимые для получения такого разрешения.

"Я категорический противник свободной продажи оружия. Я сам всю жизнь прослужил в спецслужбах. Дело в том, чтобы воспользоваться оружием, человек должен быть подготовлен. Не каждый человек может, даже если он приобрел оружие, его применить в случае нападения на него. Все-таки защищать нас прежде всего должна полиция, а гражданин с оружием всегда опасен, потому что если он не сможет его применить правильно, это же оружие будет направлено против него бандитом. Поэтому я категорический противник распространения оружия, и травматического тоже. Ведь сколько случаев, когда использовали травматическое оружие, и люди погибали. Думаю, что надо ужесточить закон о продаже и распространении оружия, потому что очень большое количество стволов сейчас гуляет – это страшная вещь. Эти жуткие игры, где все построено на насилии. Психика неустоявшаяся. В Керчи было же еще и взрывное устройство. Я не понимаю, как 18-летний юноша мог собрать взрывное устройство, здесь нужны какие-то навыки. В ситуации с оружием нужно прежде всего смотреть на его психику, а поскольку человек изобрел взрывное устройство, надо смотреть были ли сообщники. Я уверен, что наши структуры с этим справятся, и в ближайшее время картина станет ясной", — сказал Джабаров в эфире радио Sputnik.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов (шесть несовершеннолетних и девять в возрасте 20-21 года) и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.