Мирзаян: на российской угрозе генералы НАТО хорошо зарабатывают

Практически все формы сотрудничества России и НАТО заморожены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французским медиа. По словам министра, в Североатлантическом альянсе хотели инициировать возобновление встреч совета Россия-НАТО, чтобы обсудить Украину.

"Они не могут вести диалог с Россией, потому что внутри альянса нет единства по этому вопросу. То есть они бы, конечно, хотели с нами разговаривать, потому что там действительно сидят не самоубийцы. Там сидят люди, которые понимают, что без России невозможно выстроить хотя бы более-менее эффективную систему безопасности в Европе. Однако проблема в том, что, как абсолютно правильно сказал Лавров, есть позиция США, которые против этого диалога, и есть позиция целого ряда либо несамостоятельных, либо излишне самостоятельных государств в Восточной Европе, которые на русофобии зарабатывают неплохие политические очки и деньги и не хотят нормализации отношений между Россией и НАТО. Ну, и в конце концов, есть генералы, для которых конфликт с Россией – это дополнительное выделение бюджетов из стран членов НАТО. Поэтому сейчас, к большому сожалению, восстановление эффективного диалога видится достаточно маловероятным. Война невыгодна никому хотя бы потому, что в этой войне мы все вместе умрем дружно. Это никому не надо. А когда идет конфликт с Россией, все говорят о российской угрозе, под эту угрозу выделяют новые средства на новые базы, на новые войска, это неплохие деньги, которые неплохо осваивают "неплохие" люди", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.