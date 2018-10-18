21:27 18 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.72
  • EUR75.57
Поиск
Сабина Пкин
© Фото: Sabrina Pkin

Пкин о титуле "Мисс талант Кавказа": чувствовала, что титул будет у меня

Радио
Получить короткую ссылку
2110

О том, как проходил конкурс "Мисс Кавказа" в Нальчике и как участница из Абхазии покоряла жюри, в интервью Sputnik Абхазия рассказала Сабрина Пкин, которая на конкурсе удостоилась звания "Мисс талант Кавказа".

"Второй отборочный тур — это был национальный выход. Мы должны были представить национальную форму, так же национальное блюдо, я решила, что будет княжеский наряд и представила его в виде танца. Также нужно было объяснить, почему на платье такой орнамент, и что он значит", — рассказала Пкин.
Обладательница титула "Мисс талант Кавказа" Сабрина Пкин отметила, что после отборочного тура поняла, возможно, титул будет у нее.
"Мисс талант Кавказа" – на самом деле я ожидала получить этот титул. Я  поняла это после второго отборочного тура. Когда в выход в финал в первой пятерке назвали меня. Тогда я почувствовала, что, возможно, титул будет у меня", — сказала Пкин в интервью Sputnik Абхазия. 

Теги:
мисс, конкурсы, титулы


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Маэстро В.Гергиев провел акустический тест новой сцены Мариинки
    "Кавалер оперы"

    Осетинский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился российской оперной премии Casta Diva.

  • Автобус, фото из архива
    Не женская работа?

    Объявление о приеме женщин на работу водителем маршрутных автобусов вызвало споры среди жителей азербайджанской столицы.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Импортеры перекрыли пропускной пункт на армяно-грузинской границе в знак протеста против запрета на ввоз машин с правым рулем в Армению.

  • Посевная конопля
    Конопляный сад

    Неожиданный резонанс получила история латвийской пенсионерки, которую местная полиция заподозрила в выращивании марихуаны.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте на заседании Еврокомииссии
    Виртуальная реальность

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ЕС должен немедленно ответить на российские "кибератаки".

  • Игорь Додон
    Неверный вектор

    Президент Молдовы Игорь Додон объяснил, почему депутатам не хватило голосов включить в Конституцию страны пункт о евроинтеграции.

  • Работа телеканала, архивное фото
    Оцифрованный эфир

    Таджикистан намерен как можно скорее перейти на цифровое телевещание. Почему не удалось сделать это еще три года назад?

  • Газпром.
    Газовый раздел

    Дочерняя компания "Газпрома" договорилась с Узбекистаном о разделе продукции по проекту разработки месторождения Джел.

  • Эстонская ИД-карта.
    Спорный статус

    Как эстонские парламентарии пытаются спасти идею электронного резидентства, продвигаемую республикой для привлечения зарубежных инвесторов.

  • Маэстро В.Гергиев провел акустический тест новой сцены Мариинки
    "Кавалер оперы"

    Осетинский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился российской оперной премии Casta Diva.

  • Автобус, фото из архива
    Не женская работа?

    Объявление о приеме женщин на работу водителем маршрутных автобусов вызвало споры среди жителей азербайджанской столицы.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Импортеры перекрыли пропускной пункт на армяно-грузинской границе в знак протеста против запрета на ввоз машин с правым рулем в Армению.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Мисс Вселенная
Самые красивые девушки Вселенной
Владимир Путин о пещерном национализме
Путин: пещерный национализм развалит Россию
Теракт в Керчи
Трагедия в Керчи

Соцсети

Sputnikabkhazia