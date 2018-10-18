Пкин о титуле "Мисс талант Кавказа": чувствовала, что титул будет у меня

"Второй отборочный тур — это был национальный выход. Мы должны были представить национальную форму, так же национальное блюдо, я решила, что будет княжеский наряд и представила его в виде танца. Также нужно было объяснить, почему на платье такой орнамент, и что он значит", — рассказала Пкин.

Обладательница титула "Мисс талант Кавказа" Сабрина Пкин отметила, что после отборочного тура поняла, возможно, титул будет у нее.

"Мисс талант Кавказа" – на самом деле я ожидала получить этот титул. Я поняла это после второго отборочного тура. Когда в выход в финал в первой пятерке назвали меня. Тогда я почувствовала, что, возможно, титул будет у меня", — сказала Пкин в интервью Sputnik Абхазия.

