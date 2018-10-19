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Скворцов Григорий
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скворцов о проекте "Возвращение имени": родственники поражают знаниями о своих предках

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О том, как родственники пропавших без вести красноармейцев реагируют на известия о месте их захоронения, которые им приносят волонтеры проекта "Возвращение имени", в эфире радио Sputnik рассказал автор проекта Григорий Скворцов.

"Родственники реагируют очень хорошо. Абхазия – одна из республик бывшего СССР, в которых традиция почитания, традиция розыска, стремление установить судьбу пропавшего родственника является очень важной и ценной. Все родственники очень рады. Например, семья Айба из Гудаутского района потратила два часа для того, чтобы определить, подтвердить, что это их родственник. То есть родственники тратят время, собираются, обсуждают. Во многих семьях, куда мы приезжаем, нам так рассказывают о своем родственнике, как будто он только вчера вышел на охоту и скоро придет. Это поразительно. В этом плане Абхазия показывает большой пример культурного и нравственного подхода к вопросу", — рассказал Скворцов.

Проект "Возвращение имени" был создан с участием Министерства обороны Абхазии. Главная задача проекта – это поиск родных тех военнопленных, которые более 70 лет считались без вести пропавшими, карточки которых удалось найти и вручить документы их родственникам. 

Теги:
предки, родственники, Абхазия


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