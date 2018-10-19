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Президент Абхазии Рауль Хаджимба на пленарном заседании на Международной конференции 10 лет признания: итоги и перспективы в Сухуме в среду 22 августа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хаджимба: успех участия в "Золотой осени" помогает Абхазии состояться

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Успешное выступление Абхазии на выставке "Золотая осень" стала хорошей традицией, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с организаторами агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Результаты "Золотой осени" для кого-то может быть стали обыденными, но они являются основополагающими для того, чтобы демонстрировать наши возможности и успехи на такой достаточно крупной площадке. Пусть это будет не семимильными шагами, но те мероприятия, которые проводятся на сегодня, дают основания говорить, что мы не стоим на месте. Успехи в "Золотой осени" дают основания говорить, что идет процесс становления нашего государства. Те, кто вовлечены в этот процесс, демонстрируют свою готовность надлежавшим образом представлять наши предприятия, возможности, которые есть сегодня в стране. Это  важно для того, чтобы мы состоялись", — отметил Хаджимба.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с организаторами агропромышленной выставки "Золотая осень" в пятницу 19 октября.


Теги:
аграрии, выставка, осень, Рауль Хаджимба, Абхазия


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