Хаджимба: успех участия в "Золотой осени" помогает Абхазии состояться

"Результаты "Золотой осени" для кого-то может быть стали обыденными, но они являются основополагающими для того, чтобы демонстрировать наши возможности и успехи на такой достаточно крупной площадке. Пусть это будет не семимильными шагами, но те мероприятия, которые проводятся на сегодня, дают основания говорить, что мы не стоим на месте. Успехи в "Золотой осени" дают основания говорить, что идет процесс становления нашего государства. Те, кто вовлечены в этот процесс, демонстрируют свою готовность надлежавшим образом представлять наши предприятия, возможности, которые есть сегодня в стране. Это важно для того, чтобы мы состоялись", — отметил Хаджимба.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с организаторами агропромышленной выставки "Золотая осень" в пятницу 19 октября.



