Аблотия: режиссер должен иметь дар чувствовать, "покушает" это зритель или нет

"У режиссера должен быть природный, внутренний дар. Он должен внутренне чувствовать, "покушает" это зритель или нет. Бывает, что сценарий плохой, а фильм выходит хороший. И наоборот. Режиссер может запросто запороть. Молодые должны знать, что в первую очередь должно быть правильное повествование с экрана, потому что зритель любит смотреть историю, он не любит неясность. Я стараюсь даже философское изображение сделать понятным для зрителя – он не знает, что это такое, но он так хочет на это смотреть. Для этого режиссер должен иметь внутреннее чутье", — рассказал юбиляр.

Кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России, директор и художественный руководитель Киностудии "Абхазфильм", народный артист республики Абхазия, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени Вячеслав Аблотия сегодня отмечает 76-летие.