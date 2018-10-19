18:44 19 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.81
  • EUR75.32
Поиск
Аслан Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Авидзба о фильме "Перо хеттолога": Ардзинба ученый, а потом политик

Радио
Получить короткую ссылку
1630

Режиссеру фильма "Перо хеттолога" Джамбулу Инджгия удалось сказать о том, что прежде чем стать политиком, Владислав Ардзинба был ученым, отметил в интервью Sputnik Абхазия историк Аслан Авидзба.

"Режиссеру удалось не встать на опасную стезю и просто постоянно хвалить на словах, без аргументов. С помощи привлеченных специалистов, экспертов ему удалось раскрыть, что прежде чем Владислав Ардзинба стал политиком, он был ученым.  Я уверен, что рождение Владислава Ардзинба и его избрание хеттологии, хатталогии, то есть изучение ритуалов, культуры, дипломатии древних людей, не просто. Его выбор оказался судьбоносным для всей нашей страны. Ибо это помогло ему в обосновании своих военных и политических постулатов", — сказал Авидзба в интервью Sputnik Абхазия.

Документальный фильм "Перо хеттолога" режиссера Джамбула Инджгия посвящен научной деятельности первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

Теги:
фильмы, ученые, политики, Владислав Ардзинба


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Консерваторы, депутаты Сейма Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

  • Семейное насилие
    Невольничий рынок

    В Молдове регистрируются сотни преступлений, связанных с продажей людей. Как жители республики становятся жертвами незаконного бизнеса - в материале Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

  • Книги
    Русская классика

    Собрание шедевров русской литературы на узбекском языке в 100 томах планируют выпустить в Узбекистане.

  • Советские денежные знаки
    Назад в СССР

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Фотовыставка Неестественный отбор
"Неестественный отбор": о чем молчат животные
Сотрудница торгового центра города Цзясин провались в бассейн с акулой
Свидание с убийцей: женщина провалилась в бассейн с акулой
Теракт в Керчи
Трагедия в Керчи

Соцсети

Sputnikabkhazia