Авидзба о фильме "Перо хеттолога": Ардзинба ученый, а потом политик

"Режиссеру удалось не встать на опасную стезю и просто постоянно хвалить на словах, без аргументов. С помощи привлеченных специалистов, экспертов ему удалось раскрыть, что прежде чем Владислав Ардзинба стал политиком, он был ученым. Я уверен, что рождение Владислава Ардзинба и его избрание хеттологии, хатталогии, то есть изучение ритуалов, культуры, дипломатии древних людей, не просто. Его выбор оказался судьбоносным для всей нашей страны. Ибо это помогло ему в обосновании своих военных и политических постулатов", — сказал Авидзба в интервью Sputnik Абхазия.

Документальный фильм "Перо хеттолога" режиссера Джамбула Инджгия посвящен научной деятельности первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.