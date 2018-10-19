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Андрей Колядин
© Фото: Facebook/Андрей Колядин

Колядин о трагедии в Керчи: нужно менять систему информационного мира

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Темы:
Нападение на колледж в Керчи (18)
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Политолог Андрей Колядин в эфире радио Sputnik рассказал о том, как контент нынешнего информационного мира формирует психику молодежи.

Президент России Владимир Путин, комментируя трагедию в Керчи, заявил, что слишком мало создается нужного контента в интернете для молодежи, и она хватает суррогат героизма вместо настоящего.

"Сегодняшний информационный мир не имеет границ. В зависимости от уровня воспитания, в зависимости от того, в какой среде обитает этот человек, он воспринимает те сегменты информационного мира, которые ему ближе. К большому сожалению, молодые люди с неокрепшей психикой и с невыстроенной системой ценностей часто становятся сторонниками той информации, которая ничего хорошего в этот мир не несет. Это могут быть события, которые происходят в далекой Америке, где негодяй расстреливает своих коллег. Это может быть похождение какого-то вымышленного героя в компьютерной кровавой и беспощадной игре, где молодой человек примеряет на себя плащ этого убийцы и идет пробовать себя на улицу. Это может быть человек, который воспринимает какой-нибудь ужастик, есть немало фильмов, которые являются классикой ужасов, но при этом они породили достаточно большое количество кровавых подражаний. Думаю, что это издержки времени и бороться с этим можно только изменением системы воспитания, изменением системы ценностей, изменением системы информации", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.


Темы:
Нападение на колледж в Керчи (18)


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