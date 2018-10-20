Авидзба о событиях 1989 года в Абхазии: ситуация не войны и не мира

"Сухумский филиал Тбилисского университета понадобился местному грузинскому населению или, скорее всего, их руководителям из Тбилиси для того, чтобы еще более укрепить свои позиции в Абхазии. И этот филиал в рамках той переселенческой политики, которая к тому времени продолжалась, им понадобился для того, чтобы превратить его в очередной насос для перекачки грузинского населения в Абхазию. Это нужно было, чтобы очередная порция преподавателей и студентов из Грузии перекочевала в Абхазию, и таким образом сложилась бы еще более выгодная для них этническая ситуация", — сказал Авидзба в интервью радио Sputnik Абхазия.

Президиум Верховного Совета Абхазии принял постановление "О существенном обострении межнациональных отношений в Абхазской АССР по причине незаконных попыток образовать в городе Сухуми филиала ТГУ". В документе Президиум просил Совет Министров СССР обязать Совет Министров Грузии отменить незаконное распоряжение о создании филиала ТГУ в Сухуме. Однако данное решение и другие действия властей были недостаточными и не были в состоянии повлиять на развитие ситуации.

В итоге противостояние достигло своего апогея, не обошлось без кровопролития. Трагедия произошла в ночь с 15 на 16 июля, когда имели место кровавые столкновения грузин и абхазов. Тогда по официальным данным было убито 17 человек — 11 грузин, 5 абхазов и 1 грек, а ранения различной тяжести получили 4448 человек. По неофициальным данным, жертв было гораздо больше. 16 июля постановлением Верховного Совета Абхазии в городах Сухум и Очамчыра и Гулрыпшском районе было введено особое положение.