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Аслан Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Авидзба о событиях 1989 года в Абхазии: ситуация не войны и не мира

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Доктор исторических наук Аслан Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал, как развивались события в Абхазии, предшествовавшие указу об открытии в Сухуме филиала Тбилисского университета 20 октября 1989 года.

"Сухумский филиал Тбилисского университета понадобился местному грузинскому населению или, скорее всего, их руководителям из Тбилиси для того, чтобы еще более укрепить свои позиции в Абхазии. И этот филиал в рамках той переселенческой политики, которая к тому времени продолжалась, им понадобился для того, чтобы превратить его в очередной насос для перекачки грузинского населения в Абхазию. Это нужно было, чтобы очередная порция  преподавателей и студентов из Грузии перекочевала в Абхазию, и таким образом сложилась бы еще более выгодная для них этническая ситуация", — сказал Авидзба в интервью радио Sputnik Абхазия.

Президиум Верховного Совета Абхазии принял постановление "О существенном обострении межнациональных отношений в Абхазской АССР по причине незаконных попыток образовать в городе Сухуми филиала ТГУ". В документе Президиум просил Совет Министров СССР обязать Совет Министров Грузии отменить незаконное распоряжение о создании филиала ТГУ в Сухуме. Однако данное решение и другие действия властей были недостаточными и не были в состоянии повлиять на развитие ситуации.

В итоге противостояние достигло своего апогея, не обошлось без кровопролития. Трагедия произошла в ночь с 15 на 16 июля, когда имели место кровавые столкновения грузин и абхазов. Тогда по официальным данным было убито 17 человек — 11 грузин, 5 абхазов и 1 грек, а ранения различной тяжести получили 4448 человек. По неофициальным данным, жертв было гораздо больше. 16 июля постановлением Верховного Совета Абхазии в городах Сухум и Очамчыра и Гулрыпшском районе было введено особое положение.

Теги:
столкновения, свобода слова, Сухум, Абхазия


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