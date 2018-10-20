Габуния о "личном кабинете налогоплательщика": результат кропотливой работы

Sputnik Абхазия.
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О том, как создавался электронный сервис "личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии, и как им пользоваться, в интервью Sputnik рассказал пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии Георгий Габуния.
Sputnik Абхазия.
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Открытие Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии состоялось в Гудауте 20 октября. Об истории здания и его героях читайте в материале Sputnik.
Впервые акция прошла в Абхазии в 2017 году, в ней приняли участие 217 человек.
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В Южной Осетии объявили о начале ежегодного президентского конкурса на лучшее сочинение о национальных героях.
В Баку мужчина похитил автомобиль знакомого и два дня беззаботно катался на нем, пока не вмешались полицейские.
Сотрудники Алавердского комбината перекрыли дорогу к армяно-грузинской границе и железнодорожные пути - они требуют не останавливать работу предприятия.