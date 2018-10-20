Габуния о "личном кабинете налогоплательщика": результат кропотливой работы

О том, как создавался электронный сервис "личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии, и как им пользоваться, в интервью Sputnik рассказал пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии Георгий Габуния.