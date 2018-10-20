23:29 20 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.81
  • EUR75.32
Поиск
Георгий Габуния
© Sputnik / Томас Тхайцук

Габуния о "личном кабинете налогоплательщика": результат кропотливой работы

Радио
Получить короткую ссылку
60 0 0

О том, как создавался электронный сервис "личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии, и как им пользоваться, в интервью Sputnik рассказал пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии Георгий Габуния.

 

"Появление этой функции связано с очень кропотливой работой. "Личный кабинет налогоплательщика" направлен на облегчение работы налогоплательщика в части отслеживания своих платежей, начислений, штрафов, пени, если таковы имеются.  Создание "личного кабинета налогоплательщика" на сайте ведомства — результат комплексной работы, связанной с заменой бланков ИНН",  — сказал Габуния в интервью Sputnik Абхазия. 

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
налоги, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

  • Семейное насилие
    Невольничий рынок

    В Молдове регистрируются сотни преступлений, связанных с продажей людей. Как жители республики становятся жертвами незаконного бизнеса - в материале Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

  • Книги
    Русская классика

    Собрание шедевров русской литературы на узбекском языке в 100 томах планируют выпустить в Узбекистане.

  • Советские денежные знаки
    Назад в СССР

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Самые известные археологические находки мира
Сквозь слезы: как прошло открытие зала Славы в Гудауте
Сквозь слезы: как прошло открытие зала Славы в Гудауте
Теракт в Керчи
Трагедия в Керчи

Соцсети

Sputnikabkhazia