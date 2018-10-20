Субраманиан об онкоцентре Абхазии: специалисты есть, оборудования нет

Директор евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан который принимал участие в акции "Неделя ранней диагностики рака", рассказал на брифинге о том, чего не хватает онковрачам Абхазии для более эффективной работы.

"Нам бы хотелось в стенах этого учреждения, возможности использовались бы по максимуму. Для этого нужно помочь подготовить большое количество кадров, оснастить онкоцентр дополнительными кадрами, и элементарными вещами необходимыми в работе специалистов. Например, пистолет для биопсии, его необходимо иметь. Молодая команда, которая работает в онкологическом центре, они профессионалы и хотят еще обучатся и развиваться дальше. Но этих врачей нужно поддерживать техническими нужными средствами", — сказал Субраманиан на брифинге в онкоцентре.