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Сомасундарам Субраманиан
© Фото : Олег Кирюшкин

Субраманиан об онкоцентре Абхазии: специалисты есть, оборудования нет

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Директор евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан который принимал участие в акции "Неделя ранней диагностики рака", рассказал на брифинге о том, чего не хватает онковрачам Абхазии для более эффективной работы.

"Нам бы хотелось в стенах этого учреждения, возможности использовались бы по максимуму. Для этого нужно помочь подготовить большое количество кадров, оснастить онкоцентр дополнительными кадрами, и элементарными вещами необходимыми в работе специалистов. Например, пистолет для биопсии, его необходимо иметь. Молодая команда, которая работает в онкологическом центре, они профессионалы и хотят еще обучатся и развиваться дальше. Но этих врачей нужно поддерживать техническими нужными средствами", — сказал Субраманиан на брифинге в онкоцентре.

Теги:
онкоучреждения, онкология, Сухум, Абхазия


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