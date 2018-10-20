Сосналиева о музее Отечественной войны в Гудауте: здесь сосредоточены души бойцов

"Это святое место, куда нужно приходить и просить очистить наши души, просить дать нам силы, чтобы могли идти дальше с поднятой головой. У абхазов есть места, где они просят Всевышнего, я думаю это не менее значимое место. Где сосредоточены души тех, кто ушел в мир иной", — сказала Любовь Сосналиева на открытии Государственном музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте.

Генерал-лейтенант Сергей Платонович Дбар родился 2 мая 1946 года в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. Советский и абхазский военачальник, участник Отечественной войны народа Абхазии и Герой Абхазии. Несколько лет занимал должность заместителя министра обороны Абхазии. Сергей Дбар ушел из жизни 27 июня 2002 в Сухуме.