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Презентация книги Сосналиевы: кабардинская княжеская фамилия в истории
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Сосналиева о музее Отечественной войны в Гудауте: здесь сосредоточены души бойцов

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Музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар - святое место, сказала на митинге посвященному открытию музея в Гудауте Любовь Сосналеива, супруга генерал-лейтенанта Вооруженных сил Абхазии Султана Сосналиева.

"Это святое место, куда нужно приходить и просить очистить наши души, просить дать нам силы, чтобы могли идти дальше с поднятой головой. У абхазов есть места, где они просят Всевышнего, я думаю это не менее значимое место. Где сосредоточены души тех, кто ушел в мир иной", — сказала Любовь Сосналиева на открытии Государственном музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте. 

Генерал-лейтенант Сергей Платонович Дбар родился 2 мая 1946 года в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. Советский и абхазский военачальник, участник Отечественной войны народа Абхазии и Герой Абхазии. Несколько лет занимал должность заместителя министра обороны Абхазии. Сергей Дбар ушел из жизни 27 июня 2002 в Сухуме.

Теги:
музеи, Султан Сосналиев, Абхазия


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