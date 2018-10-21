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Дмитрий Чеснов
© Sputnik Виктор Толочко

Чеснов: чем чаще болеет ребенок до школы, тем реже будет болеть в школе

Радио
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Детский врач Дмитрий Чеснов в эфире радио Sputnik Беларусь объяснил, почему маленьких детей нельзя ограждать от вирусов и мелких простуд.

Ребенок в возрасте трех-четырех лет должен болеть, пусть даже восемь раз в году, чтобы потом быть здоровым. Об этом заведующий приемным отделением  детской больницы №3 Минска и ведущий телепрограммы "Детский доктор" Дмитрий Чеснов сказал в эфире радио Sputnik Беларусь.

По мнению Чеснова, у ребенка тренируется иммунитет, организм закаляется, и уже в школе он перестает болеть так часто.

Как утверждает врач, человек должен жить в зловредной среде, ведь вирусы, микроорганизмы и прочие паразиты оказывают на людей очень мощное действие, закаляя и тренируя иммунный ответ. Он отметил, что после таких "тренировок" люди серьезно уже не болеют.

С точки зрения врача, люди не могут жить в абсолютно стерильной среде, поэтому "стерилизовать себя снаружи и внутри может быть опасно для жизни".


Теги:
дети, здоровье, Абхазия


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