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Профессиональный спортсмен, персональный фитнес-тренер Иван Емельянов
© Sputnik / Osmatesco

Емельянов: тренажерный зал после пьянки и переедания противопоказан

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Профессиональный спортсмен, персональный фитнес-тренер Иван Емельянов в эфире радио Sputnik Молдова рассказал о том, к чему приведут активные физические нагрузки после употребления алкоголя.

Праздник желудка зачастую любят устраивать себе "вечно худеющие". Оправдывая себя тем, что на следующий день все съеденное и выпитое можно будет сжечь в спортзале, они дают себе волю. Очень часто такие гулянья сопровождаются большим количеством алкоголя.

Если накануне у вас был праздник, и вы употребили спиртного чуть больше нормы, то идти в тренажерный зал ни в коем случае нельзя. Об этом в эфире радио Sputnik Молдова рассказал профессиональный спортсмен, персональный фитнес-тренер Иван Емельянов.

"Если исходить из того, что спирт в организме находится примерно неделю после приема, получается, если вы хорошо выпили, то в ближайшие 2-3 дня лучше не заниматься спортом. Это принесет гораздо больше вреда, чем пользы. К сожалению, у нас культура питья находится на низком уровне, и мало кто ограничивается 30 граммами крепкого напитка, или 150 миллилитрами вина. Таких единицы", — отметил собеседник.

По его словам, подобные срывы негативно скажутся не только на фигуре, но и на здоровье.

"Алкоголь снимает все тормоза, и, выпив стакан вина, он хочет закусить, а потом все по новой. И это приводит к серьезному перееданию. Многие закусывают крепкие напитки жирной пищей, а этого нельзя делать категорически. Зачастую это заканчивается острым панкреатитом", — заключил Емельянов.


Теги:
тренировки, спортзалы


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