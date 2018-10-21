Попов: причина гиперагрессивного поведения молодежи в компьютерных играх

Эксперт в области безопасности, ветеран подразделения "Альфа" Андрей Попов считает, что хладнокровная жестокость, с которой действовал убийца в Керчи, заставила задуматься о том, откуда молодые люди черпают модели гиперагрессивного поведения.

"Это безопасность граждан, безопасность государства в целом. Настало время лицензирования компьютерных игр. Я понимаю, что технические возможности интернета сейчас таковы, что свести работу к тому, чтобы таких игр вообще не было, сегодня нереально. Мы ведем работу по снижению рисков и один из серьезных шагов – это, повторюсь, лицензирование компьютерных игр", – рассказал Попов на радио Sputnik Беларусь.

Ветеран группы антитеррора считает, что также необходимо ужесточать наказание за распространение незаконного игрового контента. Еще один вопрос, который затронул собеседник Sputnik – анонимность в интернете. Ее, по мнению Попова, не должно быть, если мы не хотим таких трагедий, какая случилась в Керчи.