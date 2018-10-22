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Аркадий Джинджия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джинджия о борьбе с мраморным клопом: лучший способ – ловушки и огонь

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Об эффективных методах борьбы с мраморным клопом и о простых ловушках в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал начальник Государственной карантинной службы Аркадий Джинджия.

"Сейчас с наступлением холодов мраморный клоп идет на зимовку, потому он в поисках теплого и укромного местечка. Таким местечком может стать ящик из картона. Ставить ящики можно уже сейчас, везде где собираются клопы, а потом с началом зимы, когда они уходят в спячку, сжечь.  Эти методы приносят большую пользу, только так мы сможем сократить популяцию мраморного клопа. В этом нужно убедить население", — сказал Джинджия в эфире на радио Sputnik Абхазия.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад.

Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Так, по данным Общественной палаты, в 2017 году более 70 процентов ореха и до 50 процентов мандаринов было уничтожено мраморным клопом.

Теги:
ловушки, борьба, клоп


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