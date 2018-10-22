Рудановская о фильме "Сыбзиоуп - Мне хорошо": искала ответ на вопрос, есть ли рай на земле

Кинорежиссер Наталия Рудановская в интервью Sputnik Абхазия рассказала о фильме "Сыбзиоуп - Мне хорошо", который будет представлен в ноябре на Северокавказском открытом фестивале кино и телевидения "Кунаки".

Фильм "Сыбзиоуп — Мне хорошо" снят в 2017 году и рассказывает о жизни молодых русских ребят, бросивших свою комфортную городскую жизнь и сбежавших в заброшенное после Отечественной войны народа Абхазии село Атара-Армянская. Как рассказала сама режиссер, ее задумкой было найти ответ на вопрос, смогут ли эти смелые и талантливые люди построить "островок счастья" в стране с иной культурой и традициями?

"Я три месяца прожила в Абхазии, как туристка. И все это время мне было там не плохо, но у меня были вопросы, как там жить ни как туристке, а как гражданину? Я позвонила ребятам из села Атара-Армянская, они согласились. Мне было интересно, как ребята смогли оторваться от городской цивилизации, почему они это сделали, довольны ли они собой, каковы их планы на будущее. Эта картина о поиске счастья. Ребята уехали для того, чтобы построить свой оазис, свой рай на земле. И возникает вечный вопрос, а возможен ли рай на земле, возможно ли стопроцентное счастье, которое ребята ищут?" — рассказала Наталия Рудановская.

Картина "Сыбзиоуп — Мне хорошо" победила в номинации "Лучший сценарий фильма" на международно кинофестивале «Альтернативная территория кино» в 2017 году.

Наталия Рудановская — актриса театра и кино, выпускница Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, МСИ имени Державина (2008), Института современного искусства.

Кинофестиваль "Кунаки" пройдет в Махачкале с 3 по 11 ноября.



