Дбар: проблему с мусором в Абхазии решат закон, экономика и культура

Директор Института экологии АНА Роман Дбар после совещания в Кабинете Министров по проблеме утилизации мусора в республике рассказал, как можно решить проблему с мусором в стране.

В понедельник 22 октября на совещании в Кабинете Министров премьер-министр Абхазии Валерий Бганба поручил разработать проект программы поэтапного решения проблемы утилизации мусора в стране.

По словам Романа Дбар, вопрос утилизации мусора в Абхазии крайне трудный и предполагает много элементов, требующих пошагового решения.

"Первое, с чего нужно начинать – это оптимизировать те площади, на которых сегодня производится сбор мусора и его утилизация. Во-вторых, нужно переходить на компактирование. Те площадки, которые сегодня существуют, должны стать местом первичной сортировки и компактирования путем прессования бытовых отходов. Третий этап – это выход на глубокую переработку с использованием уже сложенных объемов мусора и нового мусора, который образуется постоянно. И в конечном счете в ближайшей перспективе выйти, в течение 10 лет, на полноценную утилизацию мусора по всей республике. Параллельно нужно произвести реформу законодательства, создать нормативную базу, на основе которой предприятия могли бы функционировать. Сегодня это архаичная система прошлого столетия, экономические отношения которой формируются между тем, кто выбрасывает мусор и собирает его – городскими службами. Это очень заскорузлая, старя схема, которая не позволяет развиваться, привлекать хотя бы инвестора. Получается абсолютно затратная вещь. То есть нужны блок законодательства, экономическая реформа, которая позволит изменить экономические отношения, а также такой раздел, как культура населения. Чтобы эффективнее утилизировать мусор, требуется, чтобы население вело себя соответствующим образом", — рассказал Роман Дбар.

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба 22 октября провел рабочее совещание, посвященное вопросу утилизации твердых бытовых отходов в республике. По итогам встречи, глава правительства разработать проект программы поэтапного решения проблемы утилизации мусора в стране.



