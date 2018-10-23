19:05 23 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.31
  • EUR74.86
Поиск
Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о гастролях РУСДРАМа в Адыгею: проверка способности коллектива быстро перестроиться

Радио
Получить короткую ссылку
9 0 0

Коллектив РУСДРАМа добрался до Майкопа, где 24 октября представит сразу два спектакля в рамках программы "Большие гастроли". В эфире радио Sputnik Абхазия гендиректор театра Ираклий Хинтба рассказал, что значат эти гастроли для коллектива.

"Зал рассчитан на более тысячи мест. Мы надеемся, что будут люди и что мы сможем показать эти спектакли такому большому количеству зрителей. Здорово, что Минкульт России и Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности поддерживают нас, приглашают на такие гастроли, организовывают их. Выезжая в другие города и страны, мы апробируем то, что делаем на другой публике, на ее реакции. Мы понимаем глубже и точнее то, чем мы занимаемся. Низко кланяюсь Министерству культуры России и Федеральному центру поддержки гастрольной деятельности за то, что они дают возможность нашему театру развиваться, потому что выезд на гастроли – это развитие, мы проверяем себя. Мы проверяем наш коллектив, насколько он может в новых условиях быстро сориентироваться на площадке, решить технические вопросы и сделать так, чтобы в кратчайшие сроки подготовить спектакль к показу", — сказал Хинтба. 

Театр Искандера Министерство культуры России внепланово включило в программу "Большие гастроли", и 24 октября РУСДРАМ выступит со спектаклями "Широколобый" и "Братец Кролик и Братец Лис" в столице Адыгеи Майкопе на сцене Национальной филармонии. 


Теги:
гастроли, РУСДРАМ, Республика Адыгея


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Зал Рижского окружного суда, где проходило рассмотрение дела Александра Гапоненко
    "Просто стыдно"

    Объявление о вакансии консультанта в Рижский окружной суд вызвало бурю злобных насмешек у пользователей соцсетей.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Господин премьер-министр

    Во время заседания в Палате общин лидер Лейбористской партии Великобритании перепутал должность и пол президента Литвы Дали Грибаускайте.

  • Конституция Республики Молдова
    Без шансов

    Спикер парламента Молдовы считает, что проект о замене государственного языка в Конституции с молдавского на румынский ждет неудача.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Бразильский форвард Пеле
Король футбола: легендарному Пеле 78 лет
Ливень и град в Риме
Мощный ливень с градом затопил улицы и метро Рима
Алкоголь и ваша жизнь
Алкоголь и жизнь

Соцсети

Sputnikabkhazia