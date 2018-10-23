Хинтба о гастролях РУСДРАМа в Адыгею: проверка способности коллектива быстро перестроиться

"Зал рассчитан на более тысячи мест. Мы надеемся, что будут люди и что мы сможем показать эти спектакли такому большому количеству зрителей. Здорово, что Минкульт России и Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности поддерживают нас, приглашают на такие гастроли, организовывают их. Выезжая в другие города и страны, мы апробируем то, что делаем на другой публике, на ее реакции. Мы понимаем глубже и точнее то, чем мы занимаемся. Низко кланяюсь Министерству культуры России и Федеральному центру поддержки гастрольной деятельности за то, что они дают возможность нашему театру развиваться, потому что выезд на гастроли – это развитие, мы проверяем себя. Мы проверяем наш коллектив, насколько он может в новых условиях быстро сориентироваться на площадке, решить технические вопросы и сделать так, чтобы в кратчайшие сроки подготовить спектакль к показу", — сказал Хинтба.

Театр Искандера Министерство культуры России внепланово включило в программу "Большие гастроли", и 24 октября РУСДРАМ выступит со спектаклями "Широколобый" и "Братец Кролик и Братец Лис" в столице Адыгеи Майкопе на сцене Национальной филармонии.



