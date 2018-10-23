Какубава о встрече поисковиков в Новороссийске: "Санчара. Post mortem" растрогал до слез

VI Межрегиональная информационно-методическая конференция руководителей и актива поисковых организаций с международным участием, посвященная 75-летию окончания битвы за Кавказ проходила в Новороссийске с 19 по 21 октября. Участие в ней впервые приняли заместитель директора Государственного музея Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба, историк Николай Медвенский и сотрудник МЧС Абхазии, который не раз сопровождал поисковые экспедиции Абхазии в горы, Гела Какубава. Они выступили перед участниками конференции с докладами, а также продемонстрировали документальный фильм "Санчара. Post mortem", снятый специалистами Госмузея Боевой Славы Абхазии от имени погибшего красноармейца Александар Ионова, чей медальон был обнаружен в ходе одной из экспедиций на Санчарский перевал.

"Реакция была бурная, наш фильм приветствовали, потому что фильм оказался достойным не только показа, но и был рекомендован к показу в учебных заведениях России. Встретили фильм овациями и в конце фильма некоторые даже пустили слезу, потому что фильм действительно хороший", — рассказал Какубава.



