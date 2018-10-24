Токарев: можно сохранить очарование Сухума без новоделов и имитаций старины

"За то время, что я в Сухуме, самостоятельно исследовал те места, которые мне были бы интересны как человеку, который впервые в жизни попал в этот город. Мои выводы могут не совпадать с жителями города. На площадке SKLAD я буду говорить о том, что увидел в городе, и что это может быть творческим вызовом для тех команд и для лидеров Сухума, которые захотят каких-то изменений и преобразований в городе. Я предложу некие кейсы, как это происходит в Москве, за рубежом, которые, на мой взгляд, были бы релевантной почвой. С архитектурной точки зрения Сухум попал в состояние консервации и именно благодаря этому он сохранился. Если бы Абхазия, получив независимость, была бы признана большинством стран мира, то город Сухум в течение 5-6 лет, наверняка, утратил бы то очарование, ту архитектурную сущность, которую унаследовал от предыдущих эпох. Это неизбежное капиталистическое явление, и нужно это рассматривать не как критику, а как факт. Через это прошли все города. Уходит старый город, ему на смену приходит какой-то новый. Сухум сохранил в себе старый город, и у него есть возможность, на мой взгляд, шанс, сохранив внутреннее очарование, переосмыслить его заново, не подменяя его каким-то новоделом, имитацией какой-то старины, сохранить облик полностью", — отметил Токарев.

На культурной площадке SKLAD проходит новый проект — Первый Сухумский Урбанистический форум "Среда обитания". Он стартовал 20 октября и продлится до 24 октября.