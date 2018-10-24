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Руслан Ладария
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ладария рассказал, почему делегация из Абхазии не попала в Приднестровье

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Глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария в эфире радио Sputnik рассказал о том, что делегации из Абхазии запретили въезд в Молдавию без объяснения причин.

Как сообщает сайт Министрества иностранных дел ПМР, 23 октября 2018 года в аэропорту города Кишинев пограничной полицией был запрещен въезд на территорию Молдавии главе администрации Гудаутского района Республики Абхазия Руслану Ладария, который транзитом направлялся в Приднестровье на празднование Дня города Дубоссары. Во въезде также было отказано главе официального Представительства ПМР в Абхазии Гарри Купалба.

"У Гудаутского района с городом Дубоссары установлены побратимские отношения. В прошлом году было подписан соответствующий документ. И это должен был быть ответный визит, приуроченный к дню города Дубоссары. По прилету в аэропорт Кишинева нам без объяснения причин было отказано во въезде в Молдавию. Гарри Купалба занимался вопросом, но никто причину нам не объясняет. Могу предположить, что они не хотели, чтобы мы ехали в Приднестровье", — рассказал Ладария. 

Попытки Республики Молдова ограничить разноплановые международные контакты Приднестровья свидетельствуют о сохранении деструктивных подходов молдавской стороны, отмечается в сообщении МИД Приднестровской Молдавской республики. 


Теги:
государственная граница, Руслан Ладария, Абхазия


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