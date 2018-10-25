Борисенок рассказал, чем Россия может ответить на размещение базы США в Польше

"Планы польских властей по размещению у себя дополнительных контингентов натовских сил, прежде всего войск США, были озвучены еще в сентябре президентом Анджеем Дудой во время его визита в Соединенные Штаты. В политический лексикон даже вошло название "Форт-Трамп" – так должна называться военная база США в Польше. Пока конкретных параметров размещения этих вооруженных сил нет, но Россия уже вынуждена заявлять, что в случае воплощения этих планов, безусловно, нужно будет принимать меры в ответ. Думаю, что здесь речь идет прежде всего о том, что российские вооружения будут размещены в Калининградской области, которая непосредственно граничит с Польшей. Безусловно, эта ситуация будет заставлять перемещать туда российские вооруженные контингенты. В общем, будет дан симметричный ответ", – сказал Юрий Борисенок.