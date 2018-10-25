Николайчук: американские ракеты в Европе, как пистолет, приставленный к виску России

Комментируя слова Путина о том, что Москва должна будет ответить на поставки новых американских ракет в Европу, в эфире радио Sputnik эксперт Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук отметил, что у России достаточно ресурсов, чтобы себя защитить.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна будет ответить зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. Так глава государства прокомментировал возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В эфире радио Sputnik эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук отметил, что выход США из ДРСМД резко обострит обстановку в мире.

"Разумеется, выход американцев из ДРСМД резко нарушит безопасность в мире, потому что появится целый класс оружия, который будет размещаться и эксплуатироваться, под него будут строиться базы. Появится не одна "пороховая бочка" (сейчас это ядерные ракеты), а сразу несколько, может быть, чересчур много. Логика жизни такова, что повешенное в первом акте ружье в последнем обязательно выстрелит. Это закон не только театрального жанра, но и мировой политики. Это не просто какое-то политическое маневрирование, это можно рассматривать как подготовку к войне. Оружие всегда направлено на конкретного противника. Совершенно понятно, что размещенные в Европе американские ракеты средней дальности направлены не на защиту этих стран, а на подготовку войны против нас. Это пистолет, приставленный к виску России", – считает Игорь Николайчук.



