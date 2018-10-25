Хинтба о гастролях РУСДРАМа в Адыгее: было ощущение абсолютного события

"Был тот прием, который мы всегда ждем – абсолютно искренний, теплый, проникновенный. Это для нас самое главное, ради этого мы работаем. Самое главное, что мы показали спектакли в том качестве, в каком мы их показываем в Абхазии, а может, даже лучше, потому что была нервная ситуация в хорошем смысле, все были максимально мобилизованы. Зал был полон, и было ощущение абсолютного события", — рассказал Ираклий Хинтба.

24 октября в рамках программы "Большие гастроли" Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера выступил с гастролями в Республике Адыгея. РУСДРАМ представил зрителю два спектакля: "Братец Кролик & Братец Лис" и "Широколобый".



