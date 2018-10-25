13:51 25 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.63
  • EUR75.08
Поиск
Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о гастролях РУСДРАМа в Адыгее: было ощущение абсолютного события

Радио
Получить короткую ссылку
410

Гастроли РУСДРАМа в Адыгее прошли великолепно, было огромное количество зрителей, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия гендиректор театра Ираклий Хинтба.

"Был тот прием, который мы всегда ждем – абсолютно искренний, теплый, проникновенный. Это для нас самое главное, ради этого мы работаем. Самое главное, что мы показали спектакли в том качестве, в каком мы их показываем в Абхазии, а может, даже лучше, потому что была нервная ситуация в хорошем смысле, все были максимально мобилизованы. Зал был полон, и было ощущение абсолютного события", — рассказал Ираклий Хинтба.

24 октября в рамках программы "Большие гастроли" Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера выступил с гастролями в Республике Адыгея. РУСДРАМ представил зрителю два спектакля: "Братец Кролик & Братец Лис" и "Широколобый".


Теги:
гастроли, РУСДРАМ, Республика Адыгея


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Осень в Южной Осетии
    Довольно скучная пора

    Колумнистка Sputnik Южная Осетия о том, чем отличается октябрь в Москве и в Цхинвале, и почему, когда зима близко - хочется домой.

  • Извержение вулкана, фото из архива
    Ожившая стихия

    Извержение сразу шести вулканов возможно в Азербайджане в ближайшие месяцы, причем два из них могут быть достаточно сильными.

  • Праворульные машины в транзитной зоне на армяно-грузинской границе
    Время пошло!

    Импортеры праворульных машин, устроившие акцию протеста на КПП "Баграташен", дали властям Армении три дня на решение проблемы.

  • Осень в Южной Осетии
    Довольно скучная пора

    Колумнистка Sputnik Южная Осетия о том, чем отличается октябрь в Москве и в Цхинвале, и почему, когда зима близко - хочется домой.

  • Извержение вулкана, фото из архива
    Ожившая стихия

    Извержение сразу шести вулканов возможно в Азербайджане в ближайшие месяцы, причем два из них могут быть достаточно сильными.

  • Праворульные машины в транзитной зоне на армяно-грузинской границе
    Время пошло!

    Импортеры праворульных машин, устроившие акцию протеста на КПП "Баграташен", дали властям Армении три дня на решение проблемы.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу
Битва за Кубок Абхазии: как "Гагра" противостояла "Нарту"
Редкие белые тигрята родились в Крыму
В крымском сафари-парке родились редкие белые тигрята
Пеллеты - новый мировой тренд
Пеллеты - новый мировой тренд

Соцсети

Sputnikabkhazia