Габлия об онлайн-курсах абхазского языка: уже формируется лист ожидания

"Сейчас набор уже четвертой группы, и совсем скоро у нас будет уже около 25 человек. Многие хотят начать изучать язык уже со следующего года. У нас уже большой список желающих, даже формируется лист ожидания. Среди тех, кто уже изучает язык, есть представители из Абхазии России, Турции, Германии, Голландии и даже Канады, я очень удивился, что у нас там диаспора. Совсем недавно подключилась Англия. Можно сказать, что представлена очень интересная география", — отметил Габлия в интервью радио Sputnik Абхазия.