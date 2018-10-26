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Главный специалист научно-исследовательского отдела Госстатистики Инал Габлия
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Габлия об онлайн-курсах абхазского языка: уже формируется лист ожидания

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Формат изучения абхазского языка вызвал большой интерес, и география участников удивляет, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия автор проекта онлайн изучения абхазского языка Инал Габлия.

"Сейчас набор уже четвертой группы, и совсем скоро у нас будет уже около 25 человек. Многие хотят начать изучать язык уже со следующего года.  У нас уже большой список желающих, даже формируется лист ожидания. Среди тех, кто уже изучает язык, есть представители из Абхазии России, Турции, Германии,  Голландии и даже Канады, я очень удивился, что у нас там диаспора. Совсем недавно подключилась Англия. Можно сказать, что представлена очень интересная география", — отметил Габлия в интервью радио Sputnik Абхазия.       



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