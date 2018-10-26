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Асланбек Галаов
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Галаов о гастролях театра "Саби" в Абхазии: такой реакции наши артисты давно не видели

Радио
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О том, как юные зрители в Абхазии встречают артистов Североосетинского ТЮЗа "Саби", в эфире радио Sputnik рассказал худрук театра Асланбек Галаов.

"Должен признать, что такой реакции наши артисты давно не видели. Буквально с первых секунд сосредоточение на сцену. Мы ежедневно даем спектакли в детский садах, школах Северной Осетии и давно не видели такого внимания, потому что, наверное, к нам привыкли. А вот в Абхазии дети, которые, как выяснилось, давно не видели кукольного театрального зрелища, с большим вниманием и теплом нас приняли. Мы благодарны им за это", — отметил Галаов. 

Североосетинский ТЮЗ привез в Абхазию спектакль "Легенда гор" по мотивам осетинских народных сказаний. 

 



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