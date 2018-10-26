Галаов о гастролях театра "Саби" в Абхазии: такой реакции наши артисты давно не видели

"Должен признать, что такой реакции наши артисты давно не видели. Буквально с первых секунд сосредоточение на сцену. Мы ежедневно даем спектакли в детский садах, школах Северной Осетии и давно не видели такого внимания, потому что, наверное, к нам привыкли. А вот в Абхазии дети, которые, как выяснилось, давно не видели кукольного театрального зрелища, с большим вниманием и теплом нас приняли. Мы благодарны им за это", — отметил Галаов.

Североосетинский ТЮЗ привез в Абхазию спектакль "Легенда гор" по мотивам осетинских народных сказаний.