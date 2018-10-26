Захаров о Николае Караченцове: его заслуги в культуре велики и прекрасны

Художественный руководитель и главный режиссер Московского театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров в эфире радио Sputnik сказал, что заслуги артиста Николая Караченцова перед театральной и кинематографической культурой велики и прекрасны.

Народный артист России Николай Караченцов скончался в Москве от остановки сердца в возрасте 73 лет. В начале ноября 2017 года супруга Караченцова рассказала, что у актера нашли опухоль в легком. Проведенное исследование показало, что опухоль злокачественная. Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в декабре.

Актер Николай Караченцов в феврале 2005 года в Москве попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить свою артистическую карьеру в театре "Ленком" и кинематографе.

"Караченцов сыграл большую роль в организации и строительстве "Ленкома". Он был у самых истоков. Его заслуги перед театральной и кинематографической культурой велики и прекрасны. Это большая утрата, ожидаемая, но от этого не становится легче. Он был прекрасным исполнителем главной роли в "Юноне и Авось". С честью пронес марку советского русского артиста в Париже, в Нью-Йорке и очень много способствовал тому, чтобы театр поднимался, развивался и улучшал свои спектакли", — сказал Захаров.