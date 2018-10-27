Аблотия: лучшая пропаганда абхазского языка – фильмы

"Руководство страны не понимало силы кино, что можно пропагандировать язык и идеологию страны через фильмы. Каждый год мне приходилось вымаливать какую-нибудь сумму, чтобы что-то снять и что-то сделать. В настоящее время ситуация не изменилась. За это время руководство несколько раз менялось, и я неоднократно предлагал им открыть абхазский кинотеатр, где круглые сутки могли бы крутить бесплатно мультфильмы и фильмы на абхазском. Это и есть языковая политика. Пособия по изучению языка — это хорошо, но они не дают такого эффекта. Мы занимаемся дубляжем много лет, и дети цитируют фразы из этих мультфильмов, они слышат язык и начинают понимать его", — сказал Аблотия в интервью Sputnik Абхазия.