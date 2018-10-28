Архитектор Токарев: я бы сохранил руины в Сухуме

"Предмет переосмысления исторического наследия — это, в том числе и предмет редевелопмента. Он может выражаться совершенно в разных формах, от банального ремонта здания до сохранения только исторических стен, но внутреннее содержание абсолютно обновленное. Если раньше был купеческий дом, то внутри может сформировано пространство театра, выставочной галереи, современный бизнес-центр. Примеров такого переосмысления в мире много, и есть почва для заимствования и внедрения. В Сухуме очень много объектов, которые в состоянии живописной руины. Это возможно сохранить как есть, потому что в ландшафтной архитектуре — это так называемое искусственное руинирование. Такие примеры есть, очень хороший опыт Италии, так как это страна руин. В последующие эпохи они были надстроены, то есть как-то переосмысляются. Таких сюжетов в Италии много, им исторически досталось такое богатство, и они с ним живут, переосмысливают, наполняют", — сказал Токарев.

На культурной площадке SKLAD прошел Первый Сухумский Урбанистический форум "Среда обитания". Российские архитекторы делились опытом по территориальному развитию города, по улучшению внешнего облика зданий.