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Доктор медицинских наук Октавиан Ченушэ
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Ченушэ рассказал, как оказать первую помощь при сердечном приступе

Радио
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Как определить, что у человека случился сердечный приступ и оказать первую помощь - об этом рассказал врач-кардиолог Октавиан Ченушэ.

"Если человек потерял сознание, его нужно для начала перенести в прохладное место. Желательно не сажать его, лучше оставить его лежа. Чаще всего причина этого — снижение давления ниже, чем 80-70 миллиметров ртутного столба. Так, в стоячем положении из-за гравитации не приходит достаточно крови к мозгу, что ведет к потере сознания. Соответственно, если человек потерял сознание, а кто-то пытается его поднять – это ни к чему хорошему не приведет. А когда он лежит, кровь перераспределяется. В первые минуты лучше оставить его лежать. По возможности нужно дать ему попить воды", — рассказал врач-кардиолог Ченушэ.

Определить, что случилось с человеком можно лишь после того, как он пришел в себя. На инсульт или сердечный приступ укажут определённые факторы.

"Если человек не чувствует ничего необычного, кроме слабости – скорее всего это пройдет. Однако если есть какая-то боль, речь становится невнятной, не двигается рука или нога — это серьезные симптомы. Но даже в этой ситуации человек будет пытаться подняться, и если что-то ослабело – это уже является признаками инсульта, стоит вызвать скорую помощь", — порекомендовал Октавиан Ченушэ.



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