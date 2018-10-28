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Тимур Пачулия

Пачулия о проекте "Орфей" в Очамчыре: выявит молодые таланты

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О том, как проходит подготовка к кастингу нового вокального конкурса "Орфей" в интервью радио Sputnik рассказал начальник отдела молодежи и спорта Администрации Очамчырского района Тимур Пачулия.

"Музыкальный руководитель Леры Адлейба, Лика Цвижба, мы с ней вместе со свей аппаратурой, выехали по всем школам. Смотрим детей которых можно допустить на кастинг. Потому что не у всех получится приехать на кастинг, если приедут, то будут смущаться. Мы пытаемся, таким образом, их разогреть. Сам кастинг пройдет 18, 19, 20 ноября в ройном Доме культуре, возрастная категория от 12 до 18 лет. Мы хотим, чтобы на наших деток обратили внимание, чтобы у них появилась возможность проявить себя", — сказал Пачулия в интервью радио Sputnik Абхазия.      



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