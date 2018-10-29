Шоуа о спасении пальм в Абхазии: ощущение, что это нужно лишь "городским сумасшедшим"

Как сообщает сайт РУСДРАМа, Александр Шоуа и театр объединились, чтобы помочь в борьбе за сохранение абхазских пальм от угрозы уничтожения опасным вредителем — пальмовым долгоносиком.

"Это единственное, что я могу сделать на данный момент. Других мыслей у меня не было. Пальмы – это лицо Сухума, это история, и я не мог остаться в стороне. Для меня никакого особенного положения здесь нет, я просто делаю то, что могу. Мне хочется, чтобы наша страна вырвалась из замкнутого круга, смогла бы посадить новые деревья, все смогла бы сделать сама, а мы бы только украшали землю. За последние 11 лет, которые я активно участвую в становлении современной культуры страны, у меня складывается ощущение, что все, что происходит, нужно только некоторым людям, каким-то сумасшедшим в хорошем смысле этого слова. У меня есть это ощущение, но я бы хотел, чтобы оно изменилось", — отметил Шоуа.

Сольный живой концерт Александра Шоуа состоится в РУСДРАМе 2 ноября. Все собранные средства будут направлены на приобретение пестицидов для борьбы с пальмовым долгоносиком.



