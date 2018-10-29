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Батал Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кобахия об актере Самсоне Кобахия: дома спокойный, а на людях - фейерверк

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Своими детскими воспоминаниями об отце и актере Самсоне Кобахия в интервью на радио Sputnik Абхазия поделился замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

"Хоть прошло очень много лет с тех пор, как его не стало, но я всегда в мельчайших деталях вспоминаю те 30 своих лет, которые я имел счастье быть рядом с ним. Он был позитивный, сильный духом. Дома он всегда был очень спокойным, уравновешенным, в преклонном возрасте стал сентиментален. А вот на людях это фейерверк, фонтан красноречия, просто ураган. Он делал каламбуры, которые потом становились знаменитыми. Он любил устраивать инсценировки с друзьями, родственниками, которые потом становились легендами.  Он баловень судьбы. Его все любили. Он никогда не позволял недоброжелательных отзывов ни о ком, даже о тех, кто сыграл в его жизни не самую лучшую роль, о которой я знал. А многое я узнал потом, от других. Но не от него", — вспоминает Кобахия.

29 октября 1912 году в селе Лыхны Гудаутского района родился актер, Народный артист Абхазии Самсон Кобахия.

 

Теги:
воспоминания, Батал Кобахия


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