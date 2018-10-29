Кобахия об актере Самсоне Кобахия: дома спокойный, а на людях - фейерверк

"Хоть прошло очень много лет с тех пор, как его не стало, но я всегда в мельчайших деталях вспоминаю те 30 своих лет, которые я имел счастье быть рядом с ним. Он был позитивный, сильный духом. Дома он всегда был очень спокойным, уравновешенным, в преклонном возрасте стал сентиментален. А вот на людях это фейерверк, фонтан красноречия, просто ураган. Он делал каламбуры, которые потом становились знаменитыми. Он любил устраивать инсценировки с друзьями, родственниками, которые потом становились легендами. Он баловень судьбы. Его все любили. Он никогда не позволял недоброжелательных отзывов ни о ком, даже о тех, кто сыграл в его жизни не самую лучшую роль, о которой я знал. А многое я узнал потом, от других. Но не от него", — вспоминает Кобахия.

29 октября 1912 году в селе Лыхны Гудаутского района родился актер, Народный артист Абхазии Самсон Кобахия.