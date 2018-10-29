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Таисия Алания
© Sputnik / Томас Тхайцук

Алания: чтобы каникулы ребенка были интересными, нужно готовиться заранее

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Как ребенку интересно и с пользой провести школьные каникулы, в эфире радио Sputnik рассказала руководитель детского эколого-туристического лагеря Сухумского дома юношества Таисия Алания.

"Первое, что я могу сказать, Дом юношества не отдыхает, у нас нет каникул, и ребята могут приходить к нам, могут включаться в какие-то секционные занятия. Работают музеи, экскурсоводы могут проводить для детей различные экскурсии. Точно также могут быть организованы экскурсии в Ботанический сад и Обезьяний питомник. В городе сегодня много спортивных площадок — главное организоваться. Раз стоит такая замечательная погода, то можно было бы и какие-то походы совершать. В окрестностях нашего города огромное количество памятников, на которые сами по себе дети вряд ли попадут. Можно организовать и двухдневные походы в такую прекрасную погоду. Просто к этому нужно готовиться заранее. Может быть, это Минобразования должно позаботиться. Каникулы должны быть полезными, значит, нужно открывать какие-то дополнительные занятия, которые дети могли бы посещать именно в эти дни. Это, к примеру, могли бы быть интерактивные занятия по увлекательной математике, занятия по физике с задачками и опытами", — сказала Таисия Алания. 


Теги:
дети, Абхазия


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