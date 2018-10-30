Читанава о лечении пальм в Абхазии: это не субботник, нужна финподпитка государства

Для того, чтобы спасти пальмы Абхазии от опасного вредителя, который атаковал деревья, необходимо заложить в бюджет Абхазии средства на борьбу с ним, сказал Sputnik председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава рассказал Sputnik о том, что борьба с пальмовым долгоносиком должна носить системный характер, именно поэтому и разработана специальная программа.

"Ситуация неординарная, пальмы сильно страдают, необходима тотальная обработка пальмовых насаждений, чтобы упредить широкое расползание пальмового долгоносика. Для эффективной борьбы нужно провести обработку деревьев, но нет достаточного количества необходимых пестицидов. Необходимо заложить деньги в бюджет, чтобы в будущем году иметь возможность обрабатывать пальмы три-четыре раза за год. Согласно программе, на 2019 год планируется заложить около 20 миллионов рублей. А в этом году мы ограничились тем, что есть у нас", — сказал Читанава.

Говоря об инициативе фонда "Горная Абхазия" по сбору средств на борьбу с пальмовым долгоносиком, Савелий Читанава отметил, что идея хорошая, но одноразовой акцией не решить проблему.

"Но это же не субботник, одноразовой акцией решить эту проблему нельзя. Мне очень приятно, что молодые люди проявляют инициативу, но, когда мы заложим в бюджет средства, у нас будут оплачиваемые рабочие группы, нам нужна будет помощь со стороны молодых людей, и мы это приветствуем", — отметил эколог.

Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. Вредитель может уничтожить взрослое дерево за три месяца. Научные сотрудники не исключают, что пальмовый долгоносик завозится вместе с посадочным материалом.



