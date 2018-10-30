Богатырев о "Белых касках" в Сирии: готовится серьезная провокация

"Организация "Белые каски" давно себя зарекомендовала как организация, которая способствует проведению провокаций против действующего сирийского правительства, против сил России, коалиции, которые борются с международным терроризмом. На сегодняшний день с прибытием их в Алеппо можно предполагать, что готовится серьезная провокация, которая будет, несомненно, противодействовать решениям, принятым на саммите руководителей России, Турции, Франции, Германии", — сказал Богатырев.

По мнению эксперта, задача "Белых касок" в Алеппо — подготовить провокацию против РФ и вооруженных сил Сирии, спровоцировать конфликт между США и поддерживающими их силами, а также оппозиционными силами, находящимися за пределами САР.

"Возможно, прежде всего попытаются сорвать формирование Конституционного комитета, и не исключено провоцирование нанесения какого-то удара, в том числе силами США и их союзников по коалиции, по военным и гражданским объектам Сирии. Опасность в том, что сегодня 30 октября, а через неделю в США выборы, от них многое решается в судьбе и президента США, и тех, кто реально определяет политику этой страны, в том числе на Ближнем Востоке. Провокация может быть подтянута и под поднятие авторитета американских ястребов, которые постоянно стремятся к обострению ситуации на Ближнем Востоке и не заинтересованы в том, чтобы там установился мир и сирийский народ приобрел спокойную жизнь и процветание страны", — отметил Богатырев.