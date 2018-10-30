16:41 30 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.77
  • EUR74.79
Поиск
Владимир Богатырёв
© Фото: портал "АПРАЛ"

Богатырев о "Белых касках" в Сирии: готовится серьезная провокация

Радио
Получить короткую ссылку
9 0 0

Председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), генерал-майор запаса Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik прокомментировал нахождение "Белых касок" в Сирии.

"Организация "Белые каски" давно себя зарекомендовала как организация, которая способствует проведению провокаций против действующего сирийского правительства, против сил России, коалиции, которые борются с международным терроризмом. На сегодняшний день с  прибытием их в Алеппо можно предполагать, что готовится серьезная провокация, которая будет, несомненно, противодействовать решениям, принятым  на саммите руководителей России, Турции, Франции, Германии", — сказал Богатырев.

По мнению эксперта,  задача "Белых касок"  в Алеппо — подготовить провокацию против РФ и вооруженных сил Сирии,  спровоцировать конфликт между США и поддерживающими их силами, а также оппозиционными силами, находящимися за пределами САР.

"Возможно, прежде всего попытаются сорвать формирование Конституционного комитета, и не исключено провоцирование нанесения какого-то удара, в том числе силами США и их союзников по коалиции, по военным и гражданским объектам Сирии. Опасность в том, что сегодня 30 октября, а через неделю в США выборы, от них многое решается в судьбе и президента США, и тех, кто реально определяет политику этой страны, в том числе на Ближнем Востоке. Провокация может быть подтянута и под поднятие авторитета американских ястребов, которые постоянно стремятся к обострению ситуации на Ближнем Востоке и не заинтересованы в том, чтобы там установился мир и сирийский народ приобрел спокойную жизнь и процветание страны", — отметил Богатырев.

Теги:
химоружие, Сирия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Спасатель указывает на карте место падения самолета Lion Air flight JT 610 в Индонезии
Авиакатастрофа в Индонезии: фотографии с места трагедии
Задержание ячейки исламистов в Татарстане
Видео задержания ячейки исламистов в Татарстане
Почему происходят землетрясения
В чем причина землетрясений

Соцсети

Sputnikabkhazia