Дзидзария: Абхазия практически не использует ресурсы Черного моря для развития экономики

"Уместно упомянуть, что в далеком прошлом Черное море называлось Абазгским, то есть Абхазским. Об этом говорили еще путешественники древнего мира. Существуют летописи, подтверждающие это", — рассказал ученый.

Автор монографии "Море и абхазы" Отар Дзидзария отметил, что мифология, фольклор и язык абхазов также свидетельствует о тесной связи их с Черном морем.

"Исторически судьбы абхазов тесно связаны с морем. Мифология, фольклор, язык абхазов свидетельствуют об этом. Море всегда для абхазов имело огромное значение, во-первых, выпаривали соль из морской воды, обнаружен ряд промысловых поселений, остатки которых дают ясное представление о способе выпаривания соли. Этим способом абхазы пользовались до 19 века. У древних историков римских указывается, что из Абхазии в Грецию, в Индию и другие страны вывозились ценные породы леса, которые затем обменивались", — рассказал Дзидзария в беседе с журналистом Sputnik Бадри Есиава.

31 октября отмечается Международный день Черного моря.