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Отар Дзидзария
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дзидзария: Абхазия практически не использует ресурсы Черного моря для развития экономики

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История Абхазии и значительный пласт абхазской лексики тесно связаны именно с морем, рассказал Sputnik Абхазия завкафедрой филфака АГУ, автор монографии "Море и абхазы" Отар Дзидзария.

"Уместно упомянуть, что в далеком прошлом Черное море называлось Абазгским, то есть Абхазским. Об этом говорили еще путешественники древнего мира. Существуют летописи, подтверждающие это", — рассказал  ученый.
Автор монографии "Море и абхазы" Отар Дзидзария отметил, что мифология, фольклор и язык абхазов также свидетельствует о тесной связи их с Черном морем. 

"Исторически судьбы абхазов тесно связаны с морем. Мифология, фольклор, язык абхазов свидетельствуют об этом.  Море всегда для абхазов имело огромное значение, во-первых, выпаривали соль из морской воды, обнаружен ряд промысловых поселений, остатки которых дают ясное представление о способе выпаривания соли. Этим способом абхазы пользовались до 19 века.  У древних историков римских указывается, что из Абхазии в Грецию, в Индию и другие страны вывозились ценные породы леса, которые затем обменивались", — рассказал Дзидзария в беседе с журналистом Sputnik Бадри Есиава.
31 октября отмечается Международный день Черного моря.

Теги:
море, Абхазия


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