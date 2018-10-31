Тания: межэтническое согласие - гарант суверенитета Абхазии

Заместитель председателя Фонда первого президента Абхазии Астамур Тания на круглом столе "Роль национальных общин в развитии Республики Абхазия" отметил, что сохранение суверенитета страны, должно рассматриваться в качестве своего жизненного интереса всеми гражданами Абхазии независимо от этнической принадлежности.

"Органы государственной власти Абхазии, политическая и интеллектуальная элита должны выработать долгосрочную модель по национальной политике, целью которой должно стать формирование гражданской нации в стране, то есть реализация принципов, зафиксированных в нашей Конституции. Только взвешенная политика, учитывающая этническое многообразие Абхазии, может служить не только условием межэтнического согласия, но и гарантией сохранения суверенитета Абхазии, который должен рассматриваться в качестве своего жизненного интереса всеми гражданами Абхазии независимо от этнической принадлежности", — сказал Тания.