Гобечия о подготовке к юбилею Рахманинова: уходит много сил и времени

"Рахманинов очень колоритный композитор, в нем русский дух и русская природа. В этом чувстве заключена основная сила и мысль. С этим справиться мне помогает Андрей Коробейников, пианист, который работает с нами. Уже был концерт, перед ним еще один. Каждый день проходят репетиции, конечно же, волнуюсь, очень много работы, мыслей над произведениями, много сил и времени трачу. Очень люблю эту музыку, мне кажется, я чувствую ее. Мне близок Рахманинов, и для меня огромное удовольствие исполнять его музыку", — сказал Гобечия.