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Саид Гобечия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гобечия о подготовке к юбилею Рахманинова: уходит много сил и времени

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Оперный певец Саид Гобечия рассказал радио Sputnik, что примет участие в концерте в честь 145-летия со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова. Концерт состоится 1 ноября в Доме музыки в Москве.

"Рахманинов очень колоритный композитор, в нем русский дух и русская природа. В этом чувстве заключена основная сила и мысль. С этим справиться мне помогает Андрей Коробейников, пианист,  который работает с нами. Уже был концерт, перед ним еще один. Каждый день проходят репетиции, конечно же, волнуюсь, очень много работы, мыслей над произведениями, много сил и времени трачу. Очень люблю эту музыку, мне кажется, я чувствую ее. Мне близок Рахманинов, и для меня огромное удовольствие исполнять его музыку", — сказал Гобечия.



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    Преступление в Сети

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